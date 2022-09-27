«Просто поющие трусы»: Данко раскрыл постыдный секрет Лободы

Светлана Лобода много лет зарабатывали в России огромные деньги. Певица брала не менее 85 тысяч евро за одно выступление, а некоторые корпоративы оценивала и в разы дороже.
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По мнению Данко (Александра Фадеева), экс-солистку «ВИА Гры» серьезно переоценили, так как она никогда не обладала особыми талантами.
«Она моталась, как говно в проруби, 25-й состав "ВИА Гры". Искала спонсора, нашла, какие-то люди нормальные ей написали песни неплохие, вложили в нее деньги», — заявил певец порталу Teleprogramma.pro.
Данко отметил, что Лобода является проектом, созданным специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.
«Причем это проект, она к нему кроме как рта никаких усилий не прикладывала вообще. Это просто поющие трусы», — язвительно высказался музыкант.