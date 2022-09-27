«Просто поющие трусы»: Данко раскрыл постыдный секрет Лободы

Светлана Лобода много лет зарабатывали в России огромные деньги. Певица брала не менее 85 тысяч евро за одно выступление, а некоторые корпоративы оценивала и в разы дороже.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Данко (Александра Фадеева), экс-солистку «ВИА Гры» серьезно переоценили, так как она никогда не обладала особыми талантами.