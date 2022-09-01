«Он просто поет твои мысли»: Майданов объяснил успех Шатунова и «Ласкового мая»

По словам Майданова, на сцене выступал подросток и ты был сам подростком. «И у тебя полная гармония, что он поет и о чем он поет. Он просто поет твои мысли», — говорил Майданов.

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Напомним, что «Ласковый май» был неимоверно популярен в Советском Союзе. Одно время по стране гастролировали 67 групп.