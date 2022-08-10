«Просто площадку не дадут»: Шахназаров объяснил, почему Вайкуле больше никогда не приедет в Россию

Как отметил Шахназаров, сейчас пошли определенные процессы в обществе. «Вам же здесь плохо жилось. Это такой вой предосенний они подняли. Москва. Патрики. Вы гуляли и срали здесь. Если бы вы считали этот город родным и эту страну родиной, то можно было что-то говорить. Они ошибки не признают», - заявил журналист.

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Ранее Лайма Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины. Это вызвало широкий общественный резонанс в нашей стране.