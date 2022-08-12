«Просто отвал башки»: Седокова поманила гром-бедрами в «невидимых» стрингах

После переезда в Майами Анна Седокова не стала отказываться от путешествий на другие курорты. Так, сейчас экс-солистка «ВИА Гры» отдыхает в Мексике.

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Судя по снимкам в соцсети, большую часть времени певица наслаждается солнцем у бассейна. На одном из фото она позировала, присев у бортика в миниатюрном купальнике с плавками-стрингами.

Анна повернулась к камере спиной, соблазнительно продемонстрировав пышные бедра.