«Просто огонь»: Волочкова покрасовалась в алом белье и прозрачном пеньюаре

Балерина похвасталась фигурой.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова рассказала, что провела замечательный романтический вечер. Закончился он у костра во дворе подмосковного особняка экс-примы Большого театра.

Балерина с удовольствием продемонстрировала в соцсети снимок, сделанный на фоне пламени. На нем она позировала в алом лифе и черном кружевном пеньюаре, подчеркивающем ее стройную фигуру и длинные ноги.

«Просто огонь», — написала Анастасия.

Анастасия Волочкова: Фото: соцсети

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Пользователи расхвалили артистку.

«Зажигалочка! Всегда на позитиве»; «Такая худенькая. Замечательно выглядите»; «Ножки от ушей»; «Вы в отличной форме! Так держать», — высказались они.

Напомним, у Волочковой весьма насыщенная личная жизнь. Имя своего нового возлюбленного балерина пока не раскрыла.

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