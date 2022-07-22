«Просто огонь»: Волочкова покрасовалась в алом белье и прозрачном пеньюаре

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Пользователи расхвалили артистку.

«Зажигалочка! Всегда на позитиве»; «Такая худенькая. Замечательно выглядите»; «Ножки от ушей»; «Вы в отличной форме! Так держать», — высказались они.

Напомним, у Волочковой весьма насыщенная личная жизнь. Имя своего нового возлюбленного балерина пока не раскрыла.