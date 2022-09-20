Просто нимфа: Екатерина Климова в платье-бюстье из шифона блеснула точеной фигурой на красной дорожке

Екатерина Климова давно стала популярной актрисой. Она прославилась, когда снялась в дилогии «Мы из будущего». Также актриса снималась в сериале «Бедная Настя». Она также успела стать многодетной мамой. Звезда вырастила дочку Елизавету от первого брака.

Теперь она заботится о сыновьях Матвее и Корнее от Игоря Петренко. В 2019 году артистка развелась с Гелой Месхи, которому подарила дочку Изабеллу.