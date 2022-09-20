Просто нимфа: Екатерина Климова в платье-бюстье из шифона блеснула точеной фигурой на красной дорожке

Екатерина Климова давно стала популярной актрисой. Она прославилась, когда снялась в дилогии «Мы из будущего». Также актриса снималась в сериале «Бедная Настя». Она также успела стать многодетной мамой. Звезда вырастила дочку Елизавету от первого брака.
Теперь она заботится о сыновьях Матвее и Корнее от Игоря Петренко. В 2019 году артистка развелась с Гелой Месхи, которому подарила дочку Изабеллу.
Примечательно, что в 44 года Климова не перестает восхищать поклонников своим моложавым видом. Она продолжает строить карьеру. Недавно в элегантном платье брюнетка отметилась на красной дорожке ММКФ. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
А 19 сентября Климова посетила премьеру семейного фэнтези «Красная Шапочка», в которой сыграла одну из ролей. Актриса выбрала для такого случая воздушное платье-бюстье из шифона. Она подчеркнула хрупкую фигуру нарядом фиолетового цвета. Екатерина сделала акцент на талии и стройных ножках. Она кокетливо позировала на ковровой дорожке.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Климова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая роскошная», «Просто сказочная», «Выглядит словно 15-летняя девочка», «Ну просто слов нет», «Такая хорошенькая», «Изумительный наряд», «Красивая невозможно», — стали писать подписчики.
Добавим, что с Климовой были ее дети. Также среди гостей отметились: Филипп Киркоров, Жасмин, Яна Рудковская, Нино Нинидзе и другие звезды.