Просто необъятный: беременная двойней Ефременкова подчеркнула огромный живот в желтом платье на запах

Экс-участница и бывшая ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова находится на внушительном сроке беременности.
Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира. Из-за того, что хрупкая Юлия Ефременкова носит двух малышей, ее живот на последних месяцах беременности достиг небывалых размеров.
В микроблоге Юлия Ефременкова каждый день показывает, как выглядит во время беременности. Будущая мама обожает облачаться в наряды, которые подчеркивают ее интересное положение.
На этот раз Юлия Ефременкова предстала в платье лимонного оттенка на запах, с воланами и рукавом-фонариком. В руке Юлия Ефременкова держала стакан с молочным коктейлем. Но казалось, что она запросто может поставить его и на животик.
Беременная Юлия Ефременкова в платье на запах. Фото: соцсети
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Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся стать родителями мальчиков. Сыновья пары появятся на свет ориентировочно в конце сентября.