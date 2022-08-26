Просто необъятный: беременная двойней Ефременкова подчеркнула огромный живот в желтом платье на запах

Экс-участница и бывшая ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова находится на внушительном сроке беременности.

Юлия Ефременкова ждет двойню от своего избранника Мондезира. Из-за того, что хрупкая Юлия Ефременкова носит двух малышей, ее живот на последних месяцах беременности достиг небывалых размеров.

В микроблоге Юлия Ефременкова каждый день показывает, как выглядит во время беременности. Будущая мама обожает облачаться в наряды, которые подчеркивают ее интересное положение.