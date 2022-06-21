«Просто мы»: Рита Агибалова из «Дома-2» слилась с мужем в поцелуе на публике

Бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и Павел Марсо уже почти восемь лет живут в браке.

Между тем их чувства свежи и полны страсти и по сей день. Рита Агибалова доказала поклонникам, что их пара с Павлом Марсо гармонична и крепка.

В микроблоге Рита Агибалова поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем. В руках Маргарита держит шикарный букет цветов, подаренный ей Павлом Марсо.

Супруги прильнули друг к другу и слились в поцелуе. Причем все это на публике — ведь снимки Маргариты Агибаловой ежедневно просматривают несколько сотен человек.