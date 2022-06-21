«Просто мы»: Рита Агибалова из «Дома-2» слилась с мужем в поцелуе на публике

Экс-участники реалити-шоу Рита Агибалова и Павел Марсо не скрывают чувств.
Рита Агибалова

Рита Агибалова. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Рита Агибалова и Павел Марсо уже почти восемь лет живут в браке. 

Между тем их чувства свежи и полны страсти и по сей день. Рита Агибалова доказала поклонникам, что их пара с Павлом Марсо гармонична и крепка.

В микроблоге Рита Агибалова поделилась снимком, на котором предстала вместе с мужем. В руках Маргарита держит шикарный букет цветов, подаренный ей Павлом Марсо.

Супруги прильнули друг к другу и слились в поцелуе. Причем все это на публике — ведь снимки Маргариты Агибаловой ежедневно просматривают несколько сотен человек.

Павел Марсо и Рита Агибалова. Фото: соцсети

«Просто мы», — подписала кадр с мужем Рита Агибалова.

Подписчики восхитились нежностью, которым наполнено фото.

«Рита женственная такая», «Просто очень приятные, милые, добрые люди», «Повезло мужу», «Любовь, любовь. Такие красивые», — высказались в Сети.

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