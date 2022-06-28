«Просто мистика какая-то»: Калашникова рассказала о похоронах Шатунова

Анна Калашникова стала одной из немногих коллег по сцене, проводивших Юрия Шатунова в последний путь. Певица призналась, что день похорон начался для нее с неприятностей: она проснулась рано утром с плохим самочувствием.

Дальше ее ждали большая пробка на дороге и проблема с доставкой цветов.

«Я заказала цветы в трех службах, но ни одна из них не смогла вовремя их доставить. Просто мистика какая-то! Удалось только с четвертой попытки», — рассказала Анна.

Сначала Калашниковой не удалось попасть к месту прощания с Шатуновым из-за огромного количества людей. Вход просто перекрыла охрана. Однако певица все же дождалась своей очереди.

«Я попрощалась с Юрой, потому что по-другому не могла. Очень любила его песни», — поделилась артистка с порталом Prozvezd.

Также Анна предположила, почему на похоронах почти не было ее коллег.

«Многие артисты работали: в этот день, как известно, были выпускные. Быть может, и страшная жара, установившаяся в Москве, поспособствовала», — порассуждала звезда.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Похороны разделили на два дня. Сначала с экс-солистом группы «Ласковый май» простились поклонники, а затем — близкие друзья и члены семьи.

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