Просто леди: Ксения Бородина в короткой юбке плиссе и остромодном пальто отправилась в театр

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она 18 лет ведет шоу «Дом-2», поэтому за ее жизнью следят миллионы зрителей. Брюнетка не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она регулярно путешествует. И если весной Ксения переживала, что бутики люксовых брендов в России закрыли, то потом она стала ездить на шопинг в Дубай, Турцию и Европу.
С наступлением осени Бородина решила утеплиться. Она порой хвастается своими нарядами. На днях телеведущая предстала в белом пальто. К слову, на съемках ей образы подбирают стилисты. А вот в обычной жизни Ксения чаще сама выбирает аутфиты.
На этот раз она облачилась в мини-юбку плиссе и жилетку. Наряд в черном цвете дополнили лоферы на толстой подошве и сумка-кейс. Ксения сделала аккуратную укладку с пучком и ровным пробором. Она накрасила губы нюдовой помадой. Телеведущая покрасовалась у зеркала в своей прихожей.
«Театралка», — написала она.
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Также звезда телестройки облачилась в пальто с остромодным принтом в клетку vichy. Она признавалась, что любит такие образы. К слову, Алсу также в этом сезоне носит черно-белое пальто.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие ей адресовали комплименты. «Это очень элегантно», «Как вы красиво сочетали мини-юбку», «Прическа вас сделала учительницей лет 50, но наряд шикарный», «Такая вы яркая благодаря внешности», «Пальто просто шик», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды