Просто леди: Ксения Бородина в короткой юбке плиссе и остромодном пальто отправилась в театр

На этот раз она облачилась в мини-юбку плиссе и жилетку. Наряд в черном цвете дополнили лоферы на толстой подошве и сумка-кейс. Ксения сделала аккуратную укладку с пучком и ровным пробором. Она накрасила губы нюдовой помадой. Телеведущая покрасовалась у зеркала в своей прихожей.

«Театралка», — написала она.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».