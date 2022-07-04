Просто леди: Алсу в белоснежном платье-рубашке с акцентом на талии и сланцах Chanel предстала на отдыхе

Алсу является одной из самых известных певиц. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством хитов.

Она больше 20 лет строит карьеру и при этом всегда демонстрирует безупречные образы. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит звезда и ее стройным формам.