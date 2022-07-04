Просто леди: Алсу в белоснежном платье-рубашке с акцентом на талии и сланцах Chanel предстала на отдыхе

Алсу является одной из самых известных певиц. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством хитов.
Она больше 20 лет строит карьеру и при этом всегда демонстрирует безупречные образы. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит звезда и ее стройным формам.
Певица еще недавно выступала для выпускников. Она любит выходить на сцену в вечерних платьях. Но на этот раз Алсу щегольнула в костюме модного цвета. А вот 4 июля она поделилась кадрами, сделанными на курорте. Артистка похвасталась своей обновкой.
Она облачилась в белоснежное платье-рубашку, но не свободного кроя, а с поясом на талии. Легкие короткие рукава добавили луку воздушности. Звезда завершила лук пудровыми сланцами Chanel.
Алсу. Фото: соцсети
К слову, Ксения Бородина, Наталья Рудова и другие звезды носят подобные наряды. А прочитать еще больше новостей можно в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами.
«Красавица, все идет», «Шикарный образ», «У вас утонченный вкус», «Одеваетесь очень элегантно», «Красивая невозможно», «Платье просто огонь», «Стройная такая», «Ох, любуюсь вами», — стали писать подписчики.