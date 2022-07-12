Просто копия: как выглядит сын Сергея Бодрова и чем он занимается

Парню сейчас 20 лет.
Сергей Бодров в фильме «Брат»

Сергей Бодров в фильме «Брат»

Сын Сергея Бодрова - младшего Александр сильно похож на своего знаменитого отца. Парню уже 20 лет и от папы он унаследовал тягу к творчеству.

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«Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети, — рассказывали «СтарХиту» друзья Саши. — Она была посвящена лайфстайлу, андеграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним — simple Саня. Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саней».

Сын Сергея Бодрова. Фото: соцсети

Саша старается не говорить о своей известной фамилии, предпочитает всего добиться сам. Недавно он представил свои треки в клубе под живой аккомпанемент.

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