Просто копия! Как выглядит семилетний сын Василисы Володиной

В четверг, 1 сентября, бывший астролог популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина отвела своего семилетнего сына Вячеслава в первый класс.

«Волнуюсь за своего мальчика, на линейке, конечно, плакала. А пронизывающий московский холод дополнительно накручивал родительские нервы», - написала Володина в соцсетях.

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