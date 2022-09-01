Просто копия! Как выглядит семилетний сын Василисы Володиной

В четверг, 1 сентября, бывший астролог популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина отвела своего семилетнего сына Вячеслава в первый класс.
«Волнуюсь за своего мальчика, на линейке, конечно, плакала. А пронизывающий московский холод дополнительно накручивал родительские нервы», - написала Володина в соцсетях.
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Сын Василисы Володиной Вячеслав. Фото: соцсети
Пользователи Сети заметили, что мальчик сильно похож на маму. Астролог родила сына от Сергея Володина. Раньше он работал в сфере логистики, позднее стал директором своей жены.