«Просто конченые твари»: Данко оскорбил фанатов певицы МакSим

Музыкант Данко в шоу «Поясни за» оскорбил фанатов певицы МакSим. Он вспомнил, как исполнительница сильно болела в прошлом году.
«Мне показалось странным, что МакSим лежала при смерти достаточно долгое количество времени. А потом на следующий день после выписки уже бегала. Медицински доказано, что это невозможно. Я проконсультировался у серьезных врачей. Если бы в суд потащили, то показал бумаги».
При этом Данко оскорбил поклонников певицы. «Я понял для себя, что фанаты у МакSим просто чмошники и уроды, просто конченые твари. Не представляете, какой зашквар мне писали. Проклинали моих детей и желали мне смерти. А за что? За то, что мы живем в демократической стране и можем высказывать свое мнение. Адекватные люди сказали, что это некрасивый пиар», — заявил Данко.
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Ранее Данко говорил, что не верит в болезнь певицы МакSим. Он обвинял ее в алкоголизме и в том, что в больнице она оказалась из-за проблем с печенью.