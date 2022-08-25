«Просто конченые твари»: Данко оскорбил фанатов певицы МакSим

При этом Данко оскорбил поклонников певицы. «Я понял для себя, что фанаты у МакSим просто чмошники и уроды, просто конченые твари. Не представляете, какой зашквар мне писали. Проклинали моих детей и желали мне смерти. А за что? За то, что мы живем в демократической стране и можем высказывать свое мнение. Адекватные люди сказали, что это некрасивый пиар», — заявил Данко.

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Ранее Данко говорил, что не верит в болезнь певицы МакSим. Он обвинял ее в алкоголизме и в том, что в больнице она оказалась из-за проблем с печенью.