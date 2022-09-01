Просто бомба: Рудова блеснула пышными формами в мини-платье с дерзким декольте

Актриса покрасовалась на видео.
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова решила не сидеть дома в первый осенний вечер и отправилась на мероприятие. Для выхода в свет актриса выбрала черное мини-платье с объемными рукавами и принтом в виде маленьких белых звезд.

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Изюминкой наряда стало глубокое декольте, выгодно подчеркнувшее пышные формы красавицы-артистки. 

Напомним, Рудова прославилась благодаря сериалам «Татьянин день» и «Универ. Новая общага». После этого звезда снялась во многих фильмах. Сейчас она не так много играет, но активно развивается как блогер.

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