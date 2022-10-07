Просто бомба! Красотка-любовница Тимати поманила макси-бюстом в прозрачном лифе

Новая избранница Тимати — Валентина Иванова — похвасталась перед поклонниками новым комплектом белья. Девушка выбрала лиф из мелкой сетки с кружевом болотного цвета.
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Девятнадцатилетняя модель не стала стесняться и примерила белье перед камерой. Валентина позировала в одних джинсах и бюстгальтере, продемонстрировав пышную грудь, тонкую талию и рельефный пресс.
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, представив возлюбленную публике и познакомив ее с семьей.
Несмотря на это, по Сети до сих пор ходят слухи, что роман знаменитостей является фиктивным. Поговаривают, что артист пытается пропиарить модель.