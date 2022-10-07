Просто бомба! Красотка-любовница Тимати поманила макси-бюстом в прозрачном лифе

Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, представив возлюбленную публике и познакомив ее с семьей.

Несмотря на это, по Сети до сих пор ходят слухи, что роман знаменитостей является фиктивным. Поговаривают, что артист пытается пропиарить модель.