«Просто бомба»: Бледанс похвасталась точеной фигурой в белоснежном бикини

Эвелина Бледанс много лет по праву считалась одной из самых соблазнительных представительниц отечественного шоу-бизнеса. В новом видео 53-летняя актриса доказала, что до сих пор может дать фору юным коллегам.
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Звезда позировала в белоснежном бикини, выгодно открывающем ее рельефный пресс, тонкую талию и пышный бюст.
Поклонники пришли в восторг от ролика.
«Просто бомба»; «Как всегда роскошна»; «Огненная красотка»; «Вообще не изменилась с годами»; «Вот это женщина! Глаз не оторвать»; «Очень соблазнительная», — написали они.
Напомним, Бледанс полюбилась зрителям благодаря роли медсестры в «Маски-шоу». После этого она много снималась в фильмах и сериалах, самым популярным из которых стал «Проклятый рай».