«Просто бомба»: Бледанс похвасталась точеной фигурой в белоснежном бикини

Эвелина Бледанс много лет по праву считалась одной из самых соблазнительных представительниц отечественного шоу-бизнеса. В новом видео 53-летняя актриса доказала, что до сих пор может дать фору юным коллегам.

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Звезда позировала в белоснежном бикини, выгодно открывающем ее рельефный пресс, тонкую талию и пышный бюст.