«Просто Афродита»: Каролина Севастьянова в черном платье-бюстье засветила шаровидную грудь

А теперь Севастьянова приехала в Италию. Там она проводит время со своим бойфрендом. На этот раз гимнастка запечатлелась в черном платье-бюстье с разрезом. Она решила подчеркнуть осиную талию и похвастаться пышным декольте. Чемпионка засветила округлую грудь, впечатлив подписчиков. Она покрасовалась у зеркала.

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