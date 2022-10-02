«Просто Афродита»: Каролина Севастьянова в черном платье-бюстье засветила шаровидную грудь

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она прославилась, как художественная гимнастка. Ей удалось победить на многих соревнованиях и стать чемпионкой на Олимпийских играх в Лондоне. Однако теперь длинноногая шатенка много путешествует. Дважды она снялась в шоу «Звезды в Африке».
Примечательно, что в этом году Каролина много путешествует. Она большую часть лета провела в Монако. Гимнастка часто делится кадрами с пляжа, где позирует в бикини. Она не перестает тренироваться, поэтому поддерживает форму. Также спортсменка любит наряжаться в платья с изюминкой.
А теперь Севастьянова приехала в Италию. Там она проводит время со своим бойфрендом. На этот раз гимнастка запечатлелась в черном платье-бюстье с разрезом. Она решила подчеркнуть осиную талию и похвастаться пышным декольте. Чемпионка засветила округлую грудь, впечатлив подписчиков. Она покрасовалась у зеркала.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она может затмить даже топ-моделей. «Ну как хороша», «В вас прекрасно все», «Просто Афродита», «А платье туго сидит, в таком дышать тяжело», «Ох, сколько у вас богатства», «Роскошная вы девушка», «Подберите слюнки», — стали писать подписчики.