Простила измены или развод ради пиара? Моргенштерна* застукала в обнимку с Диларой

Поклонники подозревают, что Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина воссоединились после развода. Поводом для таких домыслов стали совместные снимки звезд, которые, судя по всему, вместе улетели в путешествие по Европе.

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Сначала рэпера и блогершу застукали на свидании в Париже. Там они прогулялись за руку по Диснейленду.

Потом знаменитостей видели вместе в Чехии, и вот сейчас их заметили на греческом Миконосе. По информации Telegram-канала Yobajur, пара сидела за столиком в кафе и обнималась.

Напомним, Моргенштерн и Дилара поженились в августе 2021 года. Весной 2022 они сообщили о расставании. Рэпер признался, что постоянно изменял жене и не считал это предательством.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.