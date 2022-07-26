«Прости, Костя»: Коробка назвал самую слабую «Фабрику звезд» за всю историю

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу» заявила, что «Фабрика звезд – 7» была самой слабой за всю историю проекта.
«Мне кажется, что к этому моменту произошла усталость от «Фабрики звезд». Прости, Костя. Ты не виноват совершено. По подбору вокалистов эта самая слабая «Фабрика». Вокалисты были слабые».
Как добавила Яна Чурикова, необходимость в проекте постепенно исчезала.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Владимир Коробка был педагогом по вокалу на «Фабрике звезд – 7». Продюсером выступил Константин Меладзе.