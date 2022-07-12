«Прости его, Юра»: Садальский осудил Киркорова, давшего «в морду» Шевчуку

В прессе всплыли откровения Филиппа Киркорова многолетней давности, в которых певец хвастался, как «дал в морду» музыканту Юрию Шевчуку. «Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость», - рассказывал артист в интервью Ксении Собчак.

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Для актера Стаса Садальского эти воспоминания стали поводом стыдиться за певца. Он не смог промолчать и написал у себя в микроблоге, что думает по этому поводу.

«Прости его, Юра, не ведает, что творит! «Не ведают, что творят». Этими словами Христос перед самым распятием заступался перед Богом-Отцом за своих мучителей. Как можно бить-Пушкина, Бродского, Галича, да еще гордится этим? Печально, куда же мы катимся?» - отреагировал актер.

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