«Просит научить читать на арабском»: какие языки учит двухлетний сын Тимати

Анастасия Решетова ответила на вопросы поклонников. Многие из них касались сына модели от Тимати, которому 16 октября исполнится три года.
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«Сколько языков учит Ратмир?» — спросила звезду одна из поклонниц.
Решетова призналась, что двухлетний малыш растет очень смышленым.
«Пока только английский. Но, представляете, каждый день на ночь просит его научить читать на арабском», — поделилась Анастасия.
Сын Тимати и Анастасии Решетимой Ратмир. Фото: соцсети
Напомним, Решетова и Тимати были вместе более шести лет, однако рэпер так и не сделал модели предложение руки и сердца. В 2019 году Анастасия подарила возлюбленному сына, а в 2020-м — знаменитости расстались.
Несмотря на разрыв, пара продолжила дружески общаться и сообща воспитывать наследника.