«Просит научить читать на арабском»: какие языки учит двухлетний сын Тимати

Напомним, Решетова и Тимати были вместе более шести лет, однако рэпер так и не сделал модели предложение руки и сердца. В 2019 году Анастасия подарила возлюбленному сына, а в 2020-м — знаменитости расстались.

Несмотря на разрыв, пара продолжила дружески общаться и сообща воспитывать наследника.