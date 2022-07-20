«Просит денег у государства»: Гордон раскрыла синопсис «Кракена» Михалкова

Как отметила правозащитница, речь пойдет о борьбе с одним из самых страшных чудовищ мирового океана.
Екатерина Гордон

Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» заявила, что студия режиссера Никиты Михалкова просит денег у государства на фильм «Кракен». В доступе есть его синопсис.

«Во времена холодной войны отечественная подлодка встречает кракена неподалеку от берегов США. Совместно с противником советской субмарине приходится спасать мир от одного из самых страшных чудовищ мирового океана».

Напомним, что в картине «Кракен» будут мощные драматургические ходы. Их основная цель показать непростую работу российских моряков.

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Подготовительный этап картины «Кракен» начался в прошлом году. Проектом занимается студия «ТриТэ».

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