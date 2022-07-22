«Просил меня на работу не брать»: Собчак рассказала, как Соловьев мешал ее карьере

По словам светской львицы, это фото - самый настоящий раритет. Телеведущая теперь думает, загнать или нет в плейлист песню Соловьева «Бандерлоги».

«Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио «Серебряный Дождь», он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу «не брать». При том, что мы даже на тот момент не были знакомы», - заметила Собчак.