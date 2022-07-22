«Просил меня на работу не брать»: Собчак рассказала, как Соловьев мешал ее карьере

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» разместила снимок телеведущего Владимира Соловьева времен, когда он пробовал построить певческую карьеру.
Владимир Соловьев. Фото: "Телеграм" Ксении Собчак
По словам светской львицы, это фото - самый настоящий раритет. Телеведущая теперь думает, загнать или нет в плейлист песню Соловьева «Бандерлоги».
«Вообще забавно, что в те давнишние времена, когда Соловьев страшно ругал власть, а я только пришла работать на радио «Серебряный Дождь», он уже тогда бегал к руководству и очень просил меня на работу «не брать». При том, что мы даже на тот момент не были знакомы», - заметила Собчак.
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Ранее Владимир Соловьев заявил, что Ксению Собчак надо «выковырять» из страны. В ответ светская львица посоветовала телеведущему «закатать губу».