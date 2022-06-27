Прошел детектор лжи: была ли связь между Цоем и Седоковой, от которой мог родиться Гектор

Несколько лет назад Анна Седокова близко общалась с музыкантом Анатолием Цоем. Их дружба была настолько теплой, что окружающие были фактически уверены — между ними нечто большее.

А когда Анна родила сына Гектора, будучи незамужней, некоторые поклонники даже не сомневались, что это сын Анатолия. Однако позже певица завела отношения с футболистом Янисом Тиммой и вышла за него замуж. Слухи поутихли, как и дружба между артистами.

Цой сказал, что Тимма действительно косвенно виноват в том, что он теперь не общается с Анной.

«Когда появляется личная жизнь — дружба между мужчиной и женщиной заканчивается», — признался 32-летний исполнитель на шоу «Злые языки» на Rutube.

Музыкант прошел в программе проверку на детекторе лжи, которая показала, что между Анной и им были исключительно дружба и платонические отношения.

Источник: «СтарХит».

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