Проще простого! Как приготовить нежные куриные сердечки в сметане и томатах в духовке, рассказала Антонова

Блюдо элементарное, а со стола улетает в два счета.
Наталия Антонова.

Наталия Антонова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталия Антонова поведала в личном блоге, как вкусно сделать куриные сердечки со сметаной в духовке.

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Ингредиенты:

  • Густая сметана – 500 граммов
  • Томаты – 4 средних
  • Лук репчатый – 2 штуки
  • Сердечки куриные – 1 килограмм
  • Соль и перец – по вкусу

Густую сметану выложить на дно глубокой сковороды, сверху порезать томаты, лук, далее положить сердечки куриные.

Посолить и поперчить блюдо по вкусу. Поставить в духовку на 200 градусов на 45 минут.

«По желанию посыпать любимой зеленью перед подачей блюда, а гарнир может быть любой», - уточнила Антонова.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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