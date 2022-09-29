«Прощай, Боря!»: Николаев выполнил просьбу Моисеева

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Бесчувственного артиста в его квартире обнаружила домработница. Позже с прессой связался арт-директор музыканта Сергей Горох, который и подтвердил, что Моисеев перенес три инсульта — последний его добил.

Делясь своими воспоминаниями, именитый композитор Игорь Николаев поведал историю о том, как исполнил просьбу своего приятеля. Борис Моисеев попросил кума Аллы Пугачевой сфотографировать его так, чтобы он вышел на фотокарточке серьезным. Отказать Борису Моисееву именитый композитор в такой малости не смог.

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