«Прощай, Боря!»: Николаев выполнил просьбу Моисеева

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Бесчувственного артиста в его квартире обнаружила домработница. Позже с прессой связался арт-директор музыканта Сергей Горох, который и подтвердил, что Моисеев перенес три инсульта — последний его добил.
Делясь своими воспоминаниями, именитый композитор Игорь Николаев поведал историю о том, как исполнил просьбу своего приятеля. Борис Моисеев попросил кума Аллы Пугачевой сфотографировать его так, чтобы он вышел на фотокарточке серьезным. Отказать Борису Моисееву именитый композитор в такой малости не смог.
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«Наговорил кучу комплиментов и сказал: „Сделай фото, где я серьезный“ Ну я сделал! Ты был разный, трогательный, серьезный, несерьезный, классный. Прощай, Боря!» — отметил певец.