«Прощай, бабушка»: Принц Гарри поблагодарил Елизавету II за то, что приняла его жену и детей

Британский принц Гарри в опубликованном сегодня обращении к Елизавете II поблагодарил ее за все теплые моменты, проведенные вместе.

«Бабуля, хотя это последнее расставание принесло нам великую печаль, я всегда буду благодарен тебе за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний до первой встречи с тобой в качестве моего главнокомандующего, до твоей первой встречи с моей дорогой женой и до того момента, когда ты обняла своих любимых правнуков», — говорится в заявлении герцога Сассексского.

Гарри признался, что ему уже не хватает его бабушки, как, впрочем, и всему миру. В завершении своего письма он поблагодарил ее за три вещи.

«Спасибо за твою приверженность служению.

Спасибо за совет, который ты дала.

Спасибо за твою заразительную улыбку».

Принц добавил, что они улыбаются, зная, что она теперь воссоединилась с «дедушкой» (имеется в виду принц Филипп, чья жизнь оборвалась в прошлом году), и оба будут покоиться с миром.

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