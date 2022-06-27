Прощание с Юрием Шатуновым в Москве завершилось

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с легендарным артистом, бывшим лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. Гроб с музыкантом вынесли из здания. По всей видимости, его скоро кремируют.

«Звезды разъехались. Родственники пока внутри. Журналисты собираются и потихоньку уходят. Большая часть охранников расходится: говорят, что все закончилось», — передает корреспондент MSK1.RU.

Напомним, Шатунов скончался на прошлой неделе из-за острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет…

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