Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле, а похороны - в Ставропольском крае

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле сообщил подробности прощания с погибшим актером Сергеем Пускепалисом, который был худруком труппы.

Прощание с артистом состоится 22 сентября в Ярославле. Траурные мероприятия пройдут здании театра с 9:00 до 12:30 - гражданская панихида начнется в 10 часов. В 13 часов состоится отпевание в Казанском монастыре. Об этом труппа сообщила в Telegram.

Похоронят же Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, потому как там проживает его семья.

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Напомним, актер погиб в ДТП 20 сентября. Его микроавтобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Звезде кино было 56 лет.