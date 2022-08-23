Прощание с Дарьей Дугиной: люди подходят к сцене, встают на колени перед гробом

Во вторник, 23 августа, в Москве прощаются с журналисткой Дарьей Дугиной, которую убили украинские националисты, взорвав ее машину в Подмосковье.

К зданию «Останкино» идут сотни людей. Люди подходят к сцене, встают на колени перед гробом. Самые близкие друзья подходят к родителям со словами соболезнований.

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В зале траурной церемонии очень много людей с бородами, истинно православных.

На церемонии зачитали указ о награждении Дарьи Орденом Мужества посмертно.