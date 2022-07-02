Прощальная вечеринка? Анна Нетребко перед продажей роскошного пентхауса в Австрии устроила гулянку

Певица созвала друзей и от души повеселилась напоследок.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко любит шумные посиделки с друзьями – широкая кубанская душа оперной певицы часто требует праздника. И накануне у себя в роскошной квартире, которую она выставила на продажу, звезда устроила гулянку.

Много гостей, вкусные угощения, шоу мыльных пузырей от самой дивы – как прошла вечеринка, Нетребко показала у себя в микроблоге. Видимо, это была прощальная пирушка перед продажей пентхауса.

О том, что Анна Нетребко продает свою роскошную квартиру в Австрии, стало известно на днях. Это пентхаус в центре Вены с видом на францисканскую церковь и город. Квартира занимает два этажа, имеет два входа, площадь 225 кв.м. Ее цена – почти 4 млн евро.

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