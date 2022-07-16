Пророчил всесоюзную славу: как Разин забрал детишек-сирот в Москву у «похабного» Кузнецова

Продюсер Андрей Разин много лет назад приехал в интернат, где находился будущий музыкант Юрий Шатунов, и представился чиновником из Министерства культуры СССР. Он убедил директора детского дома и композитора Сергея Кузнецова, что ребят надо отправить с ним в Москву. Об этом рассказали в фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

Разин отмечал, что ребятами заинтересовались в высших кругах. Продюсер пророчил сиротам всесоюзную славу. Разин оказался прав. Вскоре «Белые розы» и «Седую ночь» пел весь Советский Союз.

Как рассказал бывший участник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин, они в те годы были молоды. «Мы были полны энергии. У нас был юношеский мальчишеский задор. Юрке было 15 лет. Мы работали без устали. Все это было в новинку», - заметил Шишкин.

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Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин говорил, что Кузнецов, а также менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов якобы совращали музыканта и других мальчиков-сирот из группы.