«Проплешина или пушок?»: Пугачева открыла кожу над ушами, стянув волосы на затылке

Алла Пугачева в свои 73 года редко появляется на публике без парика или шиньона. Певица в юности могла похвастаться копной длинных рыжих волос до талии, однако, с годами шевелюра Аллы Борисовны заметно поредела. Сама Примадонна в беседе с Олегом Меньшиковым заявила, что хейтеры постоянно указывают ей на возраст: «Да, я старая! И ничего поделать с этим не могу», — ответила певица.

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При этом артистка старается держать марку. Примадонна следит за собой, она похудела едва ли не вдвое. К тому же, муж певицы шоумен Максим Галкин считает ее самой красивой и верной.