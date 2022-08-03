«Проплешина или пушок?»: Пугачева открыла кожу над ушами, стянув волосы на затылке

Алла Пугачева в свои 73 года редко появляется на публике без парика или шиньона. Певица в юности могла похвастаться копной длинных рыжих волос до талии, однако, с годами шевелюра Аллы Борисовны заметно поредела. Сама Примадонна в беседе с Олегом Меньшиковым заявила, что хейтеры постоянно указывают ей на возраст: «Да, я старая! И ничего поделать с этим не могу», — ответила певица.
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При этом артистка старается держать марку. Примадонна следит за собой, она похудела едва ли не вдвое. К тому же, муж певицы шоумен Максим Галкин считает ее самой красивой и верной.
Алла Пугачева зачесала волосы на затылке, показав проплешину над ушами. Фото: соцсети
На фото, которое появилось на фан-страничке Примадонны, жена шоумена Максима Галкина предстала с тугим хвостом, зачесав волосы на затылке. При этом Алла Борисовна открыла кожу над ушами.
«Проплешина без волосков?», «Может там прозрачный пушок?», «Зато челка какая густая», «Для ее возраста очень даже неплохо, свои волосы есть! У многих уже там и сям проплешины видны», «Проплешина или пушок?», «А что должны быть кудри? Хоть так», — написали фолловеры.