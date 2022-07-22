«Проникновение глазами»: друг Михалкова высказался о его экстрасенсорных качествах

Композитор Эдуард Артемьев много лет, еще с начала 70-х, дружит с Никитой Михалковым. Вместе они работали над фильмами «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другими.
«Он один из самых жестких режиссеров вообще-то, я знаю. Во-первых, как срабатывает с актерами. После того, как актеры работают у него, больше они нигде так не работают, ну нигде! Вот это просто какое-то… Я считаю, что Никита обладает просто экстрасенсорными какими-то качествами. Потому что он может внушить помимо сознания все это. Вот такое у него проникновение глазами невероятное», - рассказал Артемьев в программе «Легенда» на RTVI.
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Напомним, ранее стало известно, что в эти дни Никита Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается здоровьем.