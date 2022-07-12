«Промолчать невозможно»: Водонаева заступилась за Дудя*

Водонаева задалась вопросом, почему прокуратура и суд так неровно дышат в сторону Дудя*. «Непонятно. То есть понятно, конечно», — заметила бывшая звезда «Дома-2».

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Напомним, что журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Он оштрафован на 120 тысяч рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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