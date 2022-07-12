«Промолчать невозможно»: Водонаева заступилась за Дудя*

Модель Алена Водонаева в «Телеграме» высказалась о телеведущем Юрии Дуде*.
«Рубрика «Юра» сегодня о важном. Если честно, и промолчать невозможно, и комментировать нечего: в российской эстраде и шоу-бизнесе уйма людей, которые действительно пропагандируют это».
Водонаева задалась вопросом, почему прокуратура и суд так неровно дышат в сторону Дудя*. «Непонятно. То есть понятно, конечно», — заметила бывшая звезда «Дома-2».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Он оштрафован на 120 тысяч рублей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.