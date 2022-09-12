«Променяла кутежи в Москве на сельскую глушь»: Пугачева вывезла Гарри и Лизу из Грязи на Красную площадь

Алла Пугачева последние годы живет с шоуменом Максимом Галкиным в подмосковном замке в деревне Грязь. Примадонна редко появляется на публике, предпочитая уединение сельской глуши. Вдали от любопытных глаз певица растит восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Они учатся в третьем классе элитной гимназии.
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Однако, вернувшись из Юрмалы, Примадонна решали провести для детей экскурсию по Красной площади. Алла Борисовна с легкостью влилась в городскую суету, вспомнив молодость. Певица веселилась от души, прогуливаясь по знакомым местам вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Компанию им также составил модельер Игорь Гуляев.
Двойняшки Гарри и Лиза заливались счастливым смехом, любуясь похорошевшей Москвой. И сама Примадонна успела соскучиться по родному городу - сердцу нашей родины.
«Променяла кутежи в Москве на сельскую глушь», «А соскучились все-таки по столице?», «Да, Москва она такая, от себя не отпускает», «Бабье лето в самом разгаре!», «На Красной площади? И народ мимо... Даже не узнали», - пишут фолловеры.