«Променяла кутежи в Москве на сельскую глушь»: Пугачева вывезла Гарри и Лизу из Грязи на Красную площадь

Алла Пугачева последние годы живет с шоуменом Максимом Галкиным в подмосковном замке в деревне Грязь. Примадонна редко появляется на публике, предпочитая уединение сельской глуши. Вдали от любопытных глаз певица растит восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Они учатся в третьем классе элитной гимназии.

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Однако, вернувшись из Юрмалы, Примадонна решали провести для детей экскурсию по Красной площади. Алла Борисовна с легкостью влилась в городскую суету, вспомнив молодость. Певица веселилась от души, прогуливаясь по знакомым местам вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Компанию им также составил модельер Игорь Гуляев.