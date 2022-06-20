«Променял «израильскую Рублевку» на Францию?»: чеченский внук Пугачевой бродит по Парижу, а Гарри и Лиза по нему тоскуют

Дени Байсаров проводит каникулы во Франции. Многие поклонники недоумевают, почему внук Аллы Пугачевой, который так часто гостил в ее особняке в подмосковной деревне Грязь, вместо семейных посиделок на вилле в «израильской Рублевке» предпочел уединенное путешествие в Париже.

И это при том, что восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза очень привязаны к Дени Байсарову. Когда сын Кристины Орбакайте приезжал проведать их в замок, малышня всегда с восторгом встречала Дени, сражаясь за его внимание. Для детей Примадонны Байсаров-младший — любимый родственник.

При этом к Никите Преснякову они относятся так же хорошо, но без фанатичности. Поэтому поклонники не сомневаются в том, что, оказавшись вдали от Дени в Израиле, двойняшки Гарри и Лиза тоскуют по нему.

«Вместо «израильской Рублевки» выбрал Францию?», «Гарри и Лиза, наверное, ждут, когда Деничка к ним приедет на виллу», «Умеет к себе деток расположить, играет с ними, развлекает! Поэтому Гарри и Лиза так его любят», — пишут фолловеры.

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