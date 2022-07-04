Променад с Примадонной: Максим Галкин и Алла Пугачева полюбовались закатом в Юрмале

Шоумен Максим Галкин, как оказалось, тоже покинул Израиль вслед за Аллой Пугачевой. Когда Примадонну заметили гуляющей на побережье Рижского залива с детьми, но без мужа, многие заговорили о том, что Галкин не поехал в Юрмалу.

Однако, муж Пугачевой не только уехал в Юрмалу. Он чуть ли не в тот же день поспешил на променад вместе с женой, чтобы полюбоваться закатом. Галкин, который всегда отличался любовью к природе, не смог пройти мимо и не запечатлеть красиво заходящее за морской горизонт солнце.

«Вот такой замечательный юрмальский закат!» - восхитился артист.

Галкин покинул Россию еще в феврале. С тех пор артист не был на Родине и, считают многие, еще долго не появится в Москве.