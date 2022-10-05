Прокуратура проверит Пугачеву на отмывание денег и имущества

Общественники потребовали, чтобы певицу призвали к ответственности.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Алла Пугачева столкнулась с жесткой критикой после оскорбительного заявления, в котором она назвала своих недоброжелателей «рабами и холопами». Общественников так возмутили слова певицы, что они обратились в полицию.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, прокуратуре следует проверить доходы Примадонны, которые могли быть официально не задекларированными.

«Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причем есть и хозяйственная деятельность — переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», — процитировал Рязепова StarHit со ссылкой на «Абзац».

Общественники отметили, что действия Пугачевой порождают общественное недовольство, а сама артистка специально распространяет сведения, не соответствующие действительности. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  