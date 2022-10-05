Прокуратура проверит Пугачеву на отмывание денег и имущества

Алла Пугачева столкнулась с жесткой критикой после оскорбительного заявления, в котором она назвала своих недоброжелателей «рабами и холопами». Общественников так возмутили слова певицы, что они обратились в полицию.
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По мнению главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, прокуратуре следует проверить доходы Примадонны, которые могли быть официально не задекларированными.
«Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причем есть и хозяйственная деятельность — переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», — процитировал Рязепова StarHit со ссылкой на «Абзац».
Общественники отметили, что действия Пугачевой порождают общественное недовольство, а сама артистка специально распространяет сведения, не соответствующие действительности.