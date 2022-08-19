Прокуратура Москвы может судиться с Разиным за его скандальное заявление о Шатунове

Адвокат Светланы Шатуновой, жены музыканта, Сергей Васильев, объяснил, что подсунуть пустую капсулу вместо той, что с прахом фактически невозможно, а укрыли бетоном его специально — чтобы спасти от вандалов. Он также заметил, что Андрей Разин такими высказывания нарушает российское законодательство, пороча честь и достоинство сразу нескольких людей. Его слова могут быть квалифицированы правоохранительными органами как клевета (ст. 128.1 УК РФ).

«Окончательная квалификация действий, связанных с размещением и распространением господином Разиным видео в публичном пространстве, находится в компетенции правоохранительных органов.

За свою честь и достоинство Аркадий Кудряшов постоит сам, а вот в защиту деловой репутации государственных бюджетных учреждений (кладбище и крематорий) может выступить прокуратура г. Москвы, либо представители этих учреждений», — прокомментировал адвокат.

Источник: aif.ru.