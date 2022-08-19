Прокуратура Москвы может судиться с Разиным за его скандальное заявление о Шатунове

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на днях выступил со скандальным заявлением в адрес родственников Юрия Шатунова, директора артиста Аркадия Кудряшова и Троекуровского кладбища.
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Он обвинил действующих лиц в том, что праха Юрия Шатунова нет в могиле, вместо него — там пустая капсула. Дескать, именно поэтому ее залили бетоном.
Адвокат Светланы Шатуновой, жены музыканта, Сергей Васильев, объяснил, что подсунуть пустую капсулу вместо той, что с прахом фактически невозможно, а укрыли бетоном его специально — чтобы спасти от вандалов. Он также заметил, что Андрей Разин такими высказывания нарушает российское законодательство, пороча честь и достоинство сразу нескольких людей. Его слова могут быть квалифицированы правоохранительными органами как клевета (ст. 128.1 УК РФ).
«Окончательная квалификация действий, связанных с размещением и распространением господином Разиным видео в публичном пространстве, находится в компетенции правоохранительных органов.
За свою честь и достоинство Аркадий Кудряшов постоит сам, а вот в защиту деловой репутации государственных бюджетных учреждений (кладбище и крематорий) может выступить прокуратура г. Москвы, либо представители этих учреждений», — прокомментировал адвокат.
Источник: aif.ru.