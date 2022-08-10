«Проклятья быть не может»: как Кузнецов объяснял частую смерть участников «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов, который написал все основные хиты «Ласкового мая», на ютуб-канале Андрея Кудрявцева высказывал свое мнение, почему часто погибали музыканты из «Ласкового мая».
«История трагичная. Обыкновенный коллектив — четыре или пять человек. А в «Ласковом мае» сколько было составов? Больше ста человек. Чем больше людей, тем больше вероятность несчастных случаев. Обыкновенная статистика. Никакого проклятия быть не может».
Как говорил Кузнецов, «Ласковый май» — далеко не пять человек, а огромное количество солистов, клавишников, барабанщиков. Ни в какие проклятия он не верил.
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Напомним, что в разные годы погибли и умерли 12 человек, которые были связаны с группой «Ласковый май». Журналисты стали считать, что это проклятие группы.