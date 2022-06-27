«Проклятьем это не считаю»: Добронравов, сыгравший деда Кошмал, — о съемках в «Сватах»

Федор Добронравов охотно общается с прессой, однако не так часто говорит о съемках в сериале «Сваты», который стал народным телехитом. Актер сыграл роль дедушки Жени Ковалевой. Этот персонаж воплотила на экране юная Анна Кошмал.

В своем микроблоге артистка не раз говорила, что испытывает особенную привязанность к Добронравову, считая его чуть ли не родным дедушкой.

Однако в последнее время Кошмал перестала общаться с актерами «Сватов», дав понять, что не намерена поддерживать с ними связь. И все в свете известных событий. Сама Анна родилась в Киеве. И съемки в «Сватах» стали для нее счастливым билетом. Ведь до этого сериала она была мало кому известна.

Говоря о съемках в «Сватах», Федор Добронравов, сыгравший экранного дедушку Анны Кошмал, дал понять, что не считает проклятьем то, что сериал возымел такой успех, а к нему теперь то и дело подходят прохожие, чтобы сфотографироваться с Будько.

«Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый. Да, конечно, непросто ходить по улицам. Мне недавно сказали, что сериал в мире посмотрели 2,5 миллиарда человек. Но я не считаю, что это проклятье», — приводит «Комсомольская правда» слова Федора Добронравова.

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