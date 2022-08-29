«Прохожие, поди, головы посворачивали»: 73-летняя Пугачева в Москве «услужила» фанатам, согласившись на фото

Алла Пугачева вернулась в Москву с помпой. Тут же наведалась в гости к модельеру Игорю Гуляеву. Причем в элитный бутик Примадонна приехала на своем Rolls-Royce и с ноги открыла дверцу авто. Певица козырнула на променаде в ультрамодных джинсах палаццо — этот образ станет фаворитом осени.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кстати, Алла Борисовна не отказала поклонникам в фотосессии. Один из юных почитателей артистки подошел к Примадонне, чтобы получить снимок на память. Улыбающаяся артистка тут же согласилась. Ну а прохожие за спиной Пугачевой даже головы посворачивали, не веря своим глазам.