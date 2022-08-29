«Прохожие, поди, головы посворачивали»: 73-летняя Пугачева в Москве «услужила» фанатам, согласившись на фото

Алла Пугачева вернулась в Москву с помпой. Тут же наведалась в гости к модельеру Игорю Гуляеву. Причем в элитный бутик Примадонна приехала на своем Rolls-Royce и с ноги открыла дверцу авто. Певица козырнула на променаде в ультрамодных джинсах палаццо — этот образ станет фаворитом осени.
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Кстати, Алла Борисовна не отказала поклонникам в фотосессии. Один из юных почитателей артистки подошел к Примадонне, чтобы получить снимок на память. Улыбающаяся артистка тут же согласилась. Ну а прохожие за спиной Пугачевой даже головы посворачивали, не веря своим глазам.
Алла Пугачева в джинсах палаццо с поклонниками. Фото: личный архив
«Прохожие, поди, головы посворачивали», «Не успела Аллуся приехать, как тут же молодые красавцы окружили», «Такая модная, джинсики идеально сидят», «А где же двойняшки? Скучаем по Лизе», «Дочурку могли бы тоже с собой по бутикам взять», «Алла как всегда, толпа того гляди набежит», «Без Максима? И охраны??», «Это вам не Юрмала! Зеваки тут как тут», — стали писать фолловеры.