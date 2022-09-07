Прохор Шаляпин жестко отреагировал на слова Лободы о влиянии украинских артистов на культуру России

Певец Прохор Шаляпин ответил на громкое заявление Светланы Лободы о том, что все лучшее в культуре России было якобы создано украинскими гражданами.

Шаляпин согласился с тем, что на российской сцене, действительно, выступало много украинцев. Однако тот вклад, который они внесли в культуру нашей страны, можно будет оценить только спустя какое-то время.

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