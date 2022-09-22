«Произошло некое недоразумение»: назвавшая убожеством Копенкину пассия Шаляпина «переобулась»

Новая девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан недавно оскорбила бывшую жену певца, назвав ее убожеством. Что именно стало причиной, она не пояснила. Однако, на днях Сан сменила риторику, или, как говорят «переобулась». Она стала просить прощения у Копенкиной.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

«Произошло некое недоразумение, - утверждает Ольга. – Я к Ларисе вообще хорошо отношусь и не имею права говорить в ее адрес ничего плохого. Это произошло на эмоциях», - оправдалась Сан. – «Мы пока с ней не знакомы, но я бы очень хотела познакомиться и, возможно, создать с ней совместные проекты. Лариса производит на меня впечатление большой трудяги».

Ольга Сан пояснила сайту Prozvezd, что поддалась на эмоции после признаний Шаляпина, что в браке с Копенкиной он якобы находился как в бреду, в страшном сне.