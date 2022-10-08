Происходит несколько перерасчетов: кому и когда повышают пенсию в течение года

С 1 января индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Обычно это происходит раз в год минимум на размер официальной инфляции за предыдущий год. Но в 2022 году повышение происходило дважды: сначала 1 января на 8,6%, потом с 1 июня — еще на 10%. В следующем 2023 году ожидается повышение на 4,8%, средний размер пенсии вырастет до 21 864 рублей.

1 апреля в России индексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Такие выплаты назначают если у россиянина нет необходимого для назначения страховой пенсии стажа или пенсионных коэффициентов.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды первой, второй и третьей групп, дети-инвалиды, потерявшие кормильца несовершеннолетние, проживающие в нашей стране иностранные граждане и лица без гражданства, а также дети, родители которых неизвестны.

С 1 августа проходит ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

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Отмечается, что прибавка к пенсии работающих пенсионеров от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в предыдущем отчетном году. То есть, от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов.

Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и самостоятельно уплачивающих взносы за себя, пишет «Прайм».