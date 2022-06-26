«Происходили несчастные случаи»: смерть Шатунова стала 16-й в истории «Ласкового мая»

Звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Музыкальный критик Алексей Остудин отметил, что смерть музыканта стала 16-й в истории группы.

«Некоторые имели проблемы с алкоголем, неустроенностью в жизни. Происходили несчастные случаи. Но Юрка [Шатунов]... Я не знал, что у него могут быть глобальные проблемы с сердцем, он никогда не был замечен в пристрастиях к алкоголю или разнузданном образе жизни. Я никогда его не видел пьяным», — отметил Алексей Остудин в беседе с NEWS.ru.