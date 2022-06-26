Проигравший суд Разин обратился к директору Шатунова с наглой просьбой

За два дня до своей смерти Шатунов поставил точку в многолетнем споре с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, закрепив за собой право исполнять хиты группы. Отношения экс-коллег к этому моменту окончательно испортились.

Андрей Разин грозил Шатунову тюрьмой, давая понять, что он не намерен принимать ситуацию, и что он будет бороться за авторство песен. Однако после смерти звезды 80-х Разин резко изменил тон: продюсер удалил гневные посты в соцсетях и стал звонить близким артиста. Одним из первых, кого набрал экс-товарищ певца, стал директор Аркадий Кудряшов.

«Разин вчера мне позвонил, словно никаких судов не было, словно не было угроз в адрес Юры. Мол, как же жаль Юру», — делится помощник Шатунова.

Кудряшов утверждает, что никак не ответил на слова Разина, чем побудил того обратиться с просьбой.

«Разин прислал еще одно сообщение: «Не сжигай мосты!». Хватило же совести у человека», — цитирует директора покойного артиста «Комсомолка».

Ранее сообщалось, что Андрей Разин, несмотря на решение суда, планировал продолжить разбирательство в Америке.

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