Проиграла в суде: бывшая жена Аршавина выплатит его матери почти два миллиона рублей

Судебные разбирательства между бывшей женой футболиста Андрея Аршавина, Алисой Казьминой, и его матерью Татьяной Ивановной длятся уже несколько лет.

Экс-свекровь Алисы Казьминой выставила ей иск, в котором потребовала оплатить проживание в принадлежащем ей по документам особняке. Татьяна Ивановна насчитала почти два миллиона рублей.

Некоторое время назад районный суд отверг претензии Татьяны Аршавиной к бывшей невестке, и тогда адвокаты подали апелляцию в суд высшей инстанции. Там материалы дела изучили и пришли к выводу, что требования матери Аршавина обоснованы.

«Решение районного суда полностью отменено, принято новое — требования истца удовлетворить», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Так что Алиса Казьмина должна выплатить бывшей свекрови 1 920 000 рублей плюс проценты — 36 150 рублей и 59 копеек.